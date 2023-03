Visite de Mathieu Michel et Sophie Keymolen dans une école de Lasne, dans le cadre d’un projet numérique

Cette réalité de terrain depuis plusieurs années a incité le Pouvoir Organisateur à agir au niveau des écoles communales de Lasne. Le but est de conscientiser les élèves et de les aider à déchiffrer ce qui se cache derrière le langage informatique, souvent méconnu. Dans le cadre de ce projet, Mathieu Michel, Secrétaire d’État à la Digitalisation, ainsi que Sophie Keymolen, Député Provincial en charge de l’Informatique et de la Transition numérique, assisteront, le mardi 21 mars à 14h, à un cours de numérique à l’école communale de Maransart.

Le numérique, cours à part entière

Une période par semaine est dédiée désormais, pendant le temps scolaire, à l’apprentissage et la découverte du numérique, pour les élèves de la 4ème à la 6ème primaire. Les cours consistent à leur enseigner les bases du codage, les particularités techniques et pratiques d’un ordinateur et ce, en parfaite collaboration avec les titulaires afin de lier l’informatique aux cours généraux. L’esprit de création, de ludisme, d’autonomie et de travail en groupe font partie intégrante de ce programme.