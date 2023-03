La commune de Saint-Josse va planter 30 nouveaux arbres sur son territoire. Elle dispose d’un patrimoine arboré important et déploie des efforts considérables pour la verdurisation ainsi que le fleurissement de ses espaces publics.

« Planter des arbres, fleurir les jardinières, encourager la végétalisation des façades, les potagers collectifs, l’éveil à la nature avec un jardin dédié… Nous menons une politique ambitieuse pour inviter la nature en cœur de ville. Cela participe bien entendu à l’embellissement de la commune, avec en plus un impact positif sur la biodiversité, le captage du CO2 et la réduction de la chaleur », déclarent en choeur le bourgmestre Emir Kir et l’échevin Mohammed Jabour (PS), en charge de l’Environnement.