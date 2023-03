Le CHU UCL Namur, élu meilleur hôpital wallon par le magazine américain Newsweek

Chaque année, le magazine américain Newsweek publie son classement des meilleurs hôpitaux du monde. Parmi les hôpitaux belges, le CHU UCL Namur se classe 8e et apparaît comme l’unique hôpital wallon du classement.

Pour le groupe hospitalier namurois, il s’agit d’une « belle reconnaissance du travail de l’ensemble de nos équipes qui prennent en charge et accompagnent nos patients, résidents et enfants au quotidien ». C’est aussi un reflet du bien-être des collaborateurs. « Diverses actions ont été mises en œuvre pour assurer un environnement de travail serein et orienté sur l’engagement de nos équipes : formation continue, ateliers détente, accompagnement psychosocial, etc. »