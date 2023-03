Collecte des poubelles: la Ville de Mons rappelle à l’ordre ses citoyens

Les Montois qui habitent l’intra-muros ont découvert ces derniers jours un courrier de leur commune dans leur boîte aux lettres, un courrier qui a pour but de « rappeler à l’ordre » les habitants de Mons.

« Nous constatons actuellement une série d’anomalies : une recrudescence de sacs-poubelles conformes déposés en dehors des modalités d’horaire, de nombreux petits sacs de l’activité usuelle des ménages dans les poubelles publiques, etc. Ces comportements engendrent une malpropreté générale et tous les jours, nous vivons dans des rues sales et encombrées de déchets… Imaginez un instant que tous les habitants agissent de la sorte et déposent leurs poubelles dès le matin : Mons serait jonché de poubelles tous les lundis et jeudis », peut-on lire sur le courrier.