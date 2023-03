Le Berlozien Steven Di Salvo était possessif et jaloux: «La vie de Jessika se résumait à avoir un compagnon qui jouait à la PlayStation jusqu’à des heures impossibles»

Le 22 juin 2020, à Berloz, Steven Di Salvo avait tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo, en l’étranglant et après lui avoir porté plus de quarante coups de couteau. L’accusé n’avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leurs quatre enfants.

Parmi les témoins entendus, des institutrices ont évoqué les habitudes et les attitudes de Steven Di Salvo et Jessika Oliveira De Melo en leurs qualités de parents de quatre enfants scolarisés. Ces institutrices n’ont relevé aucun comportement anormal chez eux. Ils participaient aux activités de l’école et semblaient proches de leurs enfants. Ils étaient toujours à l’heure et souriants. «Nous n’avions jamais rien soupçonné par rapport à leur vie privée. Les enfants étaient toujours propres et bien intégrés», ont rapporté les enseignantes.