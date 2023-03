Master en médecine refusé à l’UMons: les différents hôpitaux adressent une lettre commune et ouverte aux ministres et députés

« Les chiffres émanant des organes sanitaires officiels (observatoire de la santé, KCE, SPF) et des sociétés scientifiques démontrent que notre région nécessite diverses interventions pour améliorer l’offre de soins et la santé des citoyens. En comparaison à la moyenne nationale, l’espérance de vie en Hainaut est plus courte de 3 ans pour les hommes et de 18 mois pour les femmes. Le taux de mortalité en Hainaut est 5 % supérieur par rapport à la moyenne wallonne et 17 % supérieur par rapport à la moyenne belge », expliquent les signataires de la lettre.

Des statistiques

« Selon l’observatoire de la santé, en Wallonie, nous comptons 1 généraliste pour 992 habitants, dans le Hainaut : 1 généraliste pour 1.058 habitants (avec grande variation sur le territoire). Les incitants financiers pour attirer des médecins généralistes ne sont malheureusement pas suffisants car premièrement nous manquons de médecins en Fédération Wallonie-Bruxelles (Numerus Clausus fédéral). Deuxièmement, nous assistons à une fuite des cerveaux puisque de nombreux jeunes médecins en formation ayant quitté la région pour terminer leur cursus ailleurs ne reviennent pas exercer dans la région. Les chiffres liés aux spécialistes ne sont guère meilleurs puisqu’en Wallonie nous comptons 1 spécialiste pour 381 habitants et dans le Hainaut 1 spécialiste pour 548 habitants. »