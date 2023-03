Un sexagénaire louviérois écope de 15 ans de prison: il a violé et harcelé des jeunes dans un manège

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le sexagénaire est aussi déchu pour 5 ans de ses droits civils et politiques ; et pour 10 ans du droit d’exercer quelque activité que ce soit, bénévole ou rétribuée, impliquant des mineurs d’âge.

Gary est donc coupable sur toute la ligne : viol de mineurs (un garçon et quatre filles) de moins et de plus de 16 ans ; atteinte à l’intégrité sexuelle ; prostitution de mineures (puisqu’il les payait si elles acceptaient des relations sexuelles) ; harcèlement et détention d’images pédo-pornographiques.

Gary a refusé de se faire extraire de la prison pour écouter la sentence. C’est dire s’il avait mauvais espoir…