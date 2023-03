Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Johan Bakayoko, de pépite à future star des Diables rouges ? La possibilité est réelle mais ce n’est pas encore gravé dans le marbre. Le virevoltant ailier droit du PSV Eindhoven, où il est arrivé en 2019 avant d’entrer franc battant dans le monde professionnel, pourrait aussi très bien choisir la Côte d’Ivoire ou le Rwanda. En attendant de mûrir sa décision finale, le protégé de Ruud Van Nistelrooy est en train d’exploser aux Pays-Bas. Avec quatre buts et quatre assists, il est l’un des Belges les plus décisifs depuis le début de l’année 2023. Cette confiance, on la décèle également dans son discours où il reste fidèle à lui-même, sûr de ses forces et déterminé à repousser sans cesse ses limites. Entretien avec un diamant brut.

Johan Bakayoko, vous êtes en train d’éclater avec le PSV Eindhoven mais vous êtes encore relativement méconnu du grand public en Belgique. Quel a été votre parcours ?

Mon papa est un grand passionné de football, c’est vraiment lui qui m’a lancé dans ce sport. Quand j’étais plus jeune, on habitait à Overijse, à côté de Bruxelles, j’ai donc directement commencé à jouer pour le Tempo. J’ai ensuite été recruté à OH Louvain, l’un des meilleurs clubs de la région. J’y suis resté trois saisons, c’est là que j’ai vraiment progressé. Ensuite, quand j’avais dix ans, je suis parti au Club Bruges, où j’ai connu une saison compliquée parce que c’était la première fois que j’étais à l’internat, donc loin de chez moi. C’était certainement l’une des périodes les plus difficiles de ma vie. Ça ne s’est pas bien passé, on m’a alors demandé de quitter le club car je n’étais visiblement pas assez bon, pas assez complet. En fait, là-bas, ils ne voyaient pas de perspectives pour moi. J’ai même ensuite un peu eu peur du regard des autres qui pouvaient se dire ‘oh, lui, il n’est pas assez bon’. Après ça, j’ai bien rebondi pendant deux saisons à Malines, puis Anderlecht est venu me recruter. J’y ai joué pendant une saison, et c’est là que le PSV est venu me chercher. J’ai donc terminé ma formation aux Pays-Bas… avant de faire mes premiers pas en équipe première.