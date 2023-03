Le coach de Villarreal se méfie d’Anderlecht avant la Conference League: «Nous savons à quel point ils sont dangereux»

Villarreal reçoit Anderlecht jeudi en huitième de finale retour de la Conference League de football. Après le partage 1-1 du match aller, la semaine passée à Bruxelles, les Espagnols peuvent valider la qualification en quart de finale devant leur public.

Interrogé sur le plan de match, mercredi en conférence de presse, l’entraîneur Quique Setién, a déclaré que son équipe n’adopterait pas une attitude attentiste. « L’idée est de faire ce que nous faisons toujours », a expliqué Setién. « Nous ne sommes pas une équipe qui attend, donc nous allons monter sur le terrain pour gagner et avoir le ballon. Nous voulons nous créer des occasions et les garder éloignés de notre but, prendre le match en mains ».