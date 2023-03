Snef B - Forchies B : un duel important pour le tour final ce jeudi en P4F Hainaut

Quatre jours après leurs victoires à Courcelles B et face à Trazegnies B, Snef B et Forchies B s’affronteront ce jeudi (19h45) à Chapelle dans un match déterminant pour la suite.

Pour rappel, Snef B et Forchies B ne peuvent rien espérer de plus, Carnières (quinze points d’avance) et Monceau-Châtelet B (quatorze) étant intouchables.