De potentiel futur champion à déception: pourquoi Marseille a ruiné sa fin de saison!

Tottenham, Francfort et le Sporting Lisbonne. Lorsque le tirage avait rendu son verdict, les ambitions marseillaises devaient être claires : se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, 11 ans après leur dernière apparition au-delà des phases de groupe. Mais comme toujours (ou presque) avec l’Olympique de Marseille ces dernières années, et surtout en Coupes d’Europe, les résultats ont été en dessous des attentes. En commençant sa campagne avec un 0/6 contre Tottenham et Francfort, les coéquipiers de Chancel Mbemba devaient impérativement faire un maximum de points lors de la double confrontation contre le Sporting Lisbonne s’ils voulaient rester en vie dans ce groupe D.

Et c’est chose faite, avec notamment une large victoire 4-1 à domicile lors de la troisième journée. Mais le match sans doute le plus important de la saison était celui à domicile contre les Spurs d’Antonio Conte, lors de l’ultime journée des phases de groupe. Les Olympiens pouvaient accéder à la phase finale de la Ligue des champions en cas de victoire face aux Londoniens.

Alors qu’ils menaient 1-0 à la mi-temps, les coéquipiers de Valentin Rongier se sont complètement écroulés en seconde période en encaissant notamment ce but de Pierre-Emile Højbjerg, qui condamne la formation phocéenne à la dernière place du groupe. Résultat, aucune Coupe d’Europe à jouer en seconde partie de saison. Première grosse désillusion pour les joueurs du technicien croate.

2. Éliminer Paris, pour sortir contre Annecy…

Alors qu’ils n’ont plus remporté la Coupe de France depuis 1989, les Marseillais savent que ce trophée constitue un moyen pour sublimer une saison, comme l’a fait le FC Nantes l’an dernier. Habitué à plusieurs humiliations ces dernières années en Coupe de France (Andrézieux en 2019, Canet-en-Roussillon en 2021), l’Olympique de Marseille avait à cœur d’aller le plus loin possible dans cette compétition, et pourquoi pas d’aller décrocher la onzième Coupe de France de son histoire.

Vainqueurs d’Hyères et de Nice lors de leurs deux premiers tours dans la compétition, les Phocéens recevaient le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier pour un 1/8 de finale qui s’annonçait sous haute tension à l’Orange Vélodrome. Globalement supérieurs aux joueurs parisiens, les Marseillais finiront par s’imposer 2-1 et s’ouvrent donc une véritable autoroute jusqu’au Stade de France. Mais c’était sans compter sur la courageuse équipe d’Annecy, actuel 14e de Ligue 2 BKT, qui est venue jouer à Marseille sans complexe pour contrecarrer les plans d’Igor Tudor lors du quart de finale de cette Coupe de France. Les deux équipes finiront par se départager aux tirs au but, et à ce petit jeu ce sont les Hauts-Savoyards qui sortiront vainqueurs. Balerdi condamnera en effet l’Olympique de Marseille, défait 8-9 lors de cette séance. Nouvelle désillusion donc pour les Marseillais, quelques jours après une défaite en Ligue 1 contre… le Paris Saint-Germain.

3. Lorsqu’il faut répondre présent, Marseille n’y est pas

Que ce soit dans n’importe quelle compétition, Marseille a en effet souvent eu tendance à rater ses moments décisifs cette saison. En Ligue des champions, en Coupe de France contre Annecy… et aussi en Ligue 1.

Une défaite au Parc des Princes dans le premier Classique de la saison sur le score de 1-0 avait déjà suscité quelques doutes sur le niveau marseillais contre des adversaires a priori mieux armés. La défaite à domicile la semaine suivante contre le RC Lens de Franck Haise n’arrangeait en rien les affaires des Marseillais. Malgré un retour bien géré de la Coupe du Monde, avec notamment des victoires en Ligue 1 contre Lorient et Toulouse, les coéquipiers de Jordan Veretout perdront une rencontre capitale début février à domicile contre l’OGC Nice de Didier Digard sur le score de 1-3. Paris avait donc profité de l’occasion pour reprendre le large en tête du championnat.

Plus récemment, la défaite 0-3 à domicile contre les coéquipiers de Lionel Messi a laissé des traces au sein de l’ensemble de l’effectif d’Igor Tudor. Et difficile d’imaginer que le match nul concédé le week-end dernier à domicile contre Strasbourg arrange les affaires du club phocéen en Ligue 1…

4. Comment sauver cette saison ?

Pour ne pas tout perdre, Marseille devra impérativement se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Cette performance passe inévitablement par une seconde place en Ligue 1. Avec seulement deux points d’avance sur Lens à 11 journées de la fin, aucun doute sur le fait que la fin de saison s’annonce disputée pour terminer à la seconde place du podium.