La Fédé PS de Charleroi renforce son bureau, à un an des échéances électorales!

Lors d’un congrès, via un vote, l’ancien bourgmestre de Pont-à-Celles Christian Dupont, le mayeur fleurusien Loïc D’Haeyer et l’échevine de Fontaine-l’Evêque Sophie Mengoni ont été reconduits dans leurs fonctions. Ils seront rejoints par les échevines carolos Babette Jandrain et d’Aiseau-Presles Virginie Geeraerts. « Nous voulions réellement une parité hommes / femmes au sein de ce bureau », confie Thomas Dermine.

Ils seront épaulés par trois délégués : le député Maxime Hardy pour les relations avec les élus, la conseillère provinciale Isabella Greco comme déléguée à l’égalité hommes / femmes et, enfin, la Pont-à-Celloise Amandine Sautier pour les relations avec les unions socialistes communales.