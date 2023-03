«J’ai gagné 2.000€ en travaillant 5 heures»: une femme de ménage dévoile sa surprenante méthode pour gagner autant, les internautes n’en reviennent pas, «où puis-je postuler je veux faire ça» (vidéo)

Une Américaine a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sammi est une femme de ménage qui a trouvé le moyen de gagner 2.200 $ (2.090 €) en 5 heures ! Elle dévoile son salaire dans ses vidéos sur son compte Instagram.

« Vous êtes si nombreux à vouloir savoir combien je gagne en une journée en tant que femme de ménage… » confie-t-elle. La première maison m’a rapporté 300 dollars de l’heure et j’ai reçu un pourboire de 150 dollars ». Une autre maison a été bien plus généreuse avec elle : « Ils m’ont donné un pourboire très généreux de 200 dollars, c’est très gentil. C’était une grande maison, un peu sale ». « J’ai gagné 2.200$ et j’ai travaillé 5 heures ».

Cet argent lui permet de payer un agent de sécurité : « J’ai aussi un agent de sécurité qui s’assoit dans la voiture à l’extérieur et m’attend au cas où quelque chose arriverait, et il reçoit 35 % de ce que je gagne ». Elle publie également des vidéos sur OnlyFans.

« Où puis-je postuler ? Je veux faire ça ! », a répondu un internaute sous l’une de ses vidéos. « Il semble que j’ai besoin d’un nouveau travail ! Il est temps de commencer à faire le ménage. Où puis-je m’inscrire ? », réplique un autre.