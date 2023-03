Ferrari retrouve le sommet de l’Endurance, 50 ans après

Illustrée par une Cadillac et une Glickenhaus, l’affiche des 1000 Miles de Sebring qui lanceront la saison 2023 vendredi soir (départ à 17 heures), témoigne en un slogan de la teneur du projet qui sous-tend le nouvel âge d’or attendu de l’Endurance : « Spirit of Le Mans in the USA ». Une nouvelle alliance entre le pays des rillettes et celui des hamburgers dont on va encore entendre parler en marge de la renaissance de ce qui a longtemps été le deuxième championnat du monde le plus côté derrière la F1, en marge de cette année du Centenaire des 24 Heures du Mans (10-11 juin).

Ferrari plus titrée que Porsche

Créé en 1953, trois ans à peine après la F1, le championnat du monde d’Endurance a connu une existence chahutée et vécu sous une foultitude d’appellations différentes… sans pour autant avoir attribué de couronne mondiale avec régularité. De ce palmarès aux allures d’emmental émerge un constructeur, mythique à plus d’un titre : Ferrari ! La marque de Modène a accumulé 12 couronnes mondiales chez les constructeurs au gré des vingt années qu’elle a passées dans cette discipline – à l’époque aussi suivie et relevée que la F1 –, soit deux titres de plus que Porsche, que l’on présente traditionnellement comme « Le » spécialiste de l’Endurance, en raison sans aucun doute de son nombre-record de succès au Mans : 19, soit six de plus qu’Audi, et… dix de plus que Ferrari !