Province de Luxembourg : 300 indépendants transfrontaliers réunis sous la bannière du BNI

Au programme, speed meeting sous forme de tables tournantes et soirée réseautage dans une ambiance décontractée. Il pourront compter sur la présence d’un orchestre qui rythmera les tours de table et mettra de l’ambiance.

« C’est une première dans la région, mais aussi dans les deux pays limitrophes, nous dit Benoit Puissant, président du groupe BNI d’Arlon et co-organisateur de l’évènement. Si les membres de nos groupes BNI se rendent régulièrement visite de chaque côté de la frontière, nous n’avons jamais eu l’occasion de nous réunir sous un même bannière pour organiser un évènement de plus grande ampleur ».

« Nous sommes partis du constat qu’après la période de Covid, nombre de nos groupes ont perdu des membres et se sont retrouvés fortement réduits, continue Benoit Devrin, vice-président du groupe BNI Lux Capital, situé au Grand-Duché. Notre mandat (NDLR : un comité directeur de groupe fonctionne par mandat de 6 mois maximum), avait pour objectif de développer les relations avec les autres groupes voisins, et cette collaboration était une occasion unique de démontrer que des collaborations entre groupes sont non seulement souhaitables, mais qu’en plus elles permettent de développer des projets de plus grande ampleur grâce au réseau. Et surtout nous faire connaître pour développer nos groupes. »