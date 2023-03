Loïc, un habitant de Jodoigne de 39 ans, poursuivi pour coups et séquestration sur sa compagne

L’homme était poursuivi pour coups et séquestration à l’encontre de sa compagne, alors qu’il avait déjà écopé en 2014 de quinze mois de prison avec sursis probatoire pour des faits de même nature.

Le 28 février 2021, c’est la clinique Saint-Pierre d’Ottignies qui a fait appel à la police après avoir accueilli la victime. Celle-ci avait reçu des coups et fait l’objet d’une tentative d’étranglement matérialisée par des traces sur son cou. Le prévenu l’avait conduite aux urgences, où elle a confié à une infirmière qu’elle avait pensé mourir lors de cette scène de violence, et avoir vomi de peur et de douleur. Le personnel médical l’a incité à déposer plainte, vu la gravité des faits commis. Lors d’une perquisition opérée le lendemain au domicile du prévenu, la police a mis la main sur un coup de poing américain et un couteau papillon, deux armes blanches dont la détention est interdite.