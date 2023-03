Carnaval de Florenville: voici le programme et ce qu’il faut savoir sur les festivités du 16 au 18 mars

Le Carnaval de Florenville est un événement d’envergure dans la Province du Luxembourg, qui génère un déplacement de foule assez impressionnant qui se chiffre environ à 20.000 entrées sur le cortège du dimanche. L’événement capte un public divers et familial issu de la Province du Luxembourg mais également des frontières limitrophes françaises et luxembourgeoises. Une des particularités qui différencie le carnaval de Florenville de tout autre événement de ce type, réside dans l’esthétisme de ce carnaval. En effet, à l’instar des corsos fleuris, les chars qui composent le cortège sont habillés uniquement de fleurs réalisées en papier crépon !

Depuis toujours, ce carnaval atypique s’est construit sur la forte implication de ses habitants et des villages voisins. Les chars sont construits par les habitants des différents quartiers de la bourgade. Les gens se regroupent depuis toujours par quartiers et par village, et chacun de son côté, élabore, dans le plus grand secret, le char emblématique du groupe dont il fait partie. Le travail mis en commun pour la réalisation de ces chars a toujours contribué à créer ainsi une forte cohésion sociale entre les participants.