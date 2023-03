«J’ose la marche active»: rejoignez les sessions organisées dans la province de Luxembourg

La pratique d’une activité physique est globalement insuffisante dans toutes les tranches d’âge de la population. Les raisons fréquemment évoquées sont le manque de temps, de motivation ou encore l’aspect financier. Cependant, prendre soin de soi, de son bien-être physique et mental est important. Pour y parvenir, la marche constitue un excellent outil de par sa simplicité et son accessibilité. Elle est réalisable partout, à toute heure et ne nécessite aucun matériel spécifique si ce n’est une paire de chaussures adaptées.

Un programme accessible à tous

« J’ose la marche active » est un programme destiné à toute personne de plus de 12 ans désireuse de pratiquer une activité physique régulière avec un objectif santé et loisir. Les personnes sédentaires, en manque de condition physique ou affaiblies, sont cependant les plus visées.