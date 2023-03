«Chers parents»: l’argent pulvérise la relation entre parents et enfants au Wolubilis

Voilà la première pièce de théâtre imaginée par Emmanuel et Armelle Patron (frère et sœur) à découvrir au Wolubilis les 29 et 30 mars. Frère et sœur, ils signent une comédie drôle et incisive sur les liens familiaux si forts et pourtant si fragiles quand de l’argent entre en jeux.