Gros changement sur les radars, Eupen est concerné: «On sera flashé dès qu’on dépasse d’1km/h la vitesse corrigée»

Ce mercredi 15 mars, il n’y aura plus aucune marge de tolérance pour douze radars. Le Projet « Slow Down » du ministère est mis en place.

Sur ces douze radars, vous en trouverez deux par province et deux dans l’arrondissement d’Eupen. Comment ont-ils été sélectionnés ? Selon le ministère de la justice, ils ont été choisis « sur base d’un recensement des lieux les plus accidentogènes, établi par l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) ».

Néanmoins, pas de panique, les marges d’erreur technique restent en vigueur : 6km/h à moins de 100km/h et 6 % au-dessus, rapporte RTL Info. « Si on est flashé à 120km/h, la vitesse est corrigée à 6 %, et c’est cette vitesse qui sera prise en compte pour l’envoi du PV ou non. Ce qui est supprimé, ce sont les marges de tolérance, donc on sera flashé dès qu’on dépasse d’1km/h, avec la vitesse corrigée, la limite autorisée », précise Belinda Demattia, porte-parole de l’AWSR.