Séismes en Turquie et en Syrie: le Consortium 12-12 a récolté 13,5 millions d’euros pour les sinistrés

« Au cours des dernières semaines, nous avons été témoins d’une énorme vague de solidarité de la part du public, des entreprises, des associations, des écoles et des pouvoirs publics », a déclaré Gilles van Moortel, coordinateur du Consortium qui a également salué « le soutien exceptionnel des médias et des régies publicitaires ». Pas moins de 1,8 million d’euros ont été récoltés à l’occasion de la journée de solidarité du 6 mars.

Cette aide permettra de répondre aux besoins actuels et futurs des victimes des séismes. Concrètement, grâce à ces dons, les sept organisations membres du Consortium pourront continuer à distribuer de la nourriture et fournir de l’eau potable, des couvertures et des matériaux pour construire des abris aux sinistrés. Cet argent permettra également d’apporter à ces populations un soutien psychosocial et financier.