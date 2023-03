Parkings fermés, 1€ l’heure… Le plan du PTB pour le stationnement à Verviers

Si la majorité reste encore mystérieuse concernant son plan de stationnement, le PTB avance. Son plan rêvé est prêt. Il implique la création de pas mal de zones bleues. C’est le cas rue du Collège, rue du Brou, de l’Harmonie, Xhavée, Crapaurue, rue de Heusy… Les zones seraient gratuites durant 3 heures pour autant qu’on mette un disque.

Il y aurait 3 parkings payants qui seraient fermés et il faudrait payer pour que les barrières s’ouvrent et que l’on puisse repartir. Il s’agit du parking du Gymnase, de l’Hôtel de Ville et du Théâtre. Les parkings coûteraient 1 € l’heure et 4 € pour toute la journée. Si l’on reste plus de jours on payerait 15, puis 20 puis 25 € par jour supplémentaire. Il serait possible d’avoir un abonnement ainsi qu’une carte riverain.