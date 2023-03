Huy | Yll Vitija nommé coach de la future équipe espoirs de l’Union Hutoise

Yll fait partie de l’école des jeunes du RFC Huy depuis de nombreuses années. Actuel entraîneur des U15P, Yll a déjà occupé la place d’entraîneur des U19IP et rejoint parfaitement le projet de la RUH.

Son rôle à la tête de cette équipe sera double: fournir du temps de jeu aux joueurs joueurs de nos équipe premières mais aussi permettre l’éclosion de joueurs régionaux de qualité dans une équipe de post-formation.

Yll, travaillera aux côtés de Pascal Bairamjan et de son staff sur le site de Solières. Cette équipe sera également placée sous la surveillance du directeur sportif, Alain Rorive.

Les rencontres et les entraînements se dérouleront par ailleurs à Solières également.

Avec la constitution de cette équipe, nous confirmons notre volonté de travailler avec la jeunesse et de la région et lui permettre de rejoindre nos équipes premières dans les plus brefs délais.

Nous remercions Yll d’avoir accepté ce poste de liaison, important dans le cadre de la fusion et nous sommes convaincu de la réussite de sa mission.