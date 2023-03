Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, invitée à la 9e édition du Festival Passa Porta

Cette année, la 9e édition du festival littéraire Passa Porta est couplée à l’ICORN (« International Cities of Refuge Network ») Network Meeting, grand rassemblement des villes d’accueil pour artistes et écrivains en exil, organisé pour la première fois à Bruxelles. Du 23 au 26 mars, le festival explorera en créativité, profondeur et sensibilité la notion de Refuge.

Mélange entre noms connus et émergents, une centaine d’écrivains et d’autrices participent au festival. L’Anglo-Pakistanais Mohsin Hamid, l’auteur d’Exit West, ouvrira cette édition. À 82 ans, la récente prix Nobel de littérature Annie Ernaux revient pour un grand entretien le 26 mars aux côtés de la femme de lettres ukrainienne Oksana Zaboujko et l’auteur malaisien Tash Aw .