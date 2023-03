Forte hausse des cas Covid, le CHU Tivoli impose des restrictions: «C’est un public lié au carnaval de Binche et d’ailleurs»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Nous avons constaté cette hausse il y a environ deux semaines, avec un pic depuis le milieu de la semaine passée », explique le Dr. Roxane Rossignol, directrice médicale au CHU Tivoli. « Beaucoup de frottis sont revenus positifs et beaucoup de patients sont aussi malades du covid. Depuis ce week-end, pas mal de patients viennent en ambulatoire, aux urgences, mais peuvent rentrer chez eux. D’autres ont dû se faire hospitaliser. Mais il y a aussi des cas en interne, hospitalisés pour autre chose. Ils sont isolés dans leur service. Certaines unités sont plus touchées, avec deux patients positifs ou plus, comme en médecine et gériatrie. Cela nous avait mis la puce à l’oreille. »

Le Dr. Roxane Rossignol, directrice médicale au CHU Tivoli. - D.R.

Proportionnellement moins de malades

C’est dans ces services en particulier, avec un « cluster », que les visites ont été limitées à une personne par patient et par jour, toujours la même, à partir de ce lundi 13 mars. « On va essayer d’épargner la maternité et la pédiatrie. Les gestes barrières et le port du masque restent d’application. »