Vingt bornes de rechargement électrique installées sur le territoire de Herstal: voici où elles seront situées

Dans le cadre de ce projet, la Ville de Herstal pourra bénéficier de 19 bornes de rechargement électriques réparties aux quatre coins de la ville. Il est à noter que, dans le cadre de l’aménagement du parking du musée de la Fraise, à Vottem, une borne de recharge pour véhicules électriques a déjà été installée, portant le nombre total de bornes sur le territoire à 20.

« La Ville de Herstal poursuit sa stratégie éco-responsable dans l’aménagement du territoire et les bornes électriques en sont un exemple concret. La localisation de celles-ci répond à des critères socio-économiques, culturels, sportifs et/ou touristiques, afin qu’elles soient attractives et permettent une bonne rotation des véhicules. Il y a par exemple une proposition de trois bornes sur le parking du hall omnisport Michel Daerden et de deux bornes doubles sur le parking du hall omnisport de La Préalle », explique Jean-Louis Lefèbvre, le bourgmestre f.f. de Herstal.