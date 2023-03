Bruxelles-Propreté condamnée pour le suicide d’un de ses travailleurs: son harceleur, toujours en poste, a été encouragé dans son comportement violent et harcelant «par la complaisance de sa propre hiérarchie»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La 69e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles vient de rendre un jugement fort de conséquences pour tous les employeurs, privés comme publics, en condamnant l’agence Bruxelles-Propreté d’homicide involontaire suite au suicide d’un de ses employés, Didier F., en 2016. Qu’on ne cherche plus : le bien-être au travail est désormais de la responsabilité pénale des entreprises !

En l’espèce, Bruxelles-Propreté est condamnée pour homicide involontaire, abstention coupable pour ne pas avoir agi sachant que son employé était exposé à un péril grave, et pour absence de prise de mesures destinées à faire cesser le harcèlement que cet employé et d’autres travailleurs subissaient de la part de Michel L., brigadier de l’agence et supérieur hiérarchique de la victime.