Ces affirmations sur un détournement présumé de l'aide américaine à l'Ukraine par Volodymyr Zelensky sont infondées

La même publication a circulé en espagnol et en anglais .

"Le président ukrainien possède une maison de 35 millions de dollars en Floride et dispose de 1,2 milliard de dollars sur un compte bancaire externe. Zelensky possède 15 maisons, 3 jets privés et a un revenu mensuel de 11 millions de dollars. Pourquoi personne ne demande où va notre aide, notre argent pour l'Ukraine ?", soutient cette publication visionnée plus de 13.000 fois sur Telegram et partagée sur Twitter, Facebook ( 1 , 2 ), et des blogs comme la "Page gaulliste de réinformation" .

Les États-Unis ont fourni, selon le Pentagone, plus de la moitié des 50 milliards de dollars d'aide militaire que Kiev a reçus depuis le début de la guerre. Un soutien qui a suscité de nombreuses critiques de politiques américains.

"Depuis les réformes anti-corruption de 2016, les fonctionnaires d’Etat ukrainiens - hommes et femmes politiques, juges, autres fonctionnaires - doivent faire déposer leurs déclarations de revenus auprès du Nazk, l'Agence nationale de prévention de la corruption. [...] L'objectif est de prévenir la corruption dans les hautes sphères de la politique et de soumettre ces fonctionnaires d’Etat à une déclaration annuelle pour prévenir leur enrichissement pendant l'exercice de leur fonction", a expliqué le 10 janvier 2023 auprès de l'AFP Ioulia Shukan, maîtresse de conférences en études slaves à l’Université Paris Nanterre.

L'Ukraine a été classée 122e sur 180 pays dans le rapport 2021 sur la corruption de l'ONG Transparency International.

Comme l'expliquait dans le même article une porte-parole de l'Anti-corruption Action Center, une ONG ukrainienne de lutte contre la corruption, si ces fonctionnaires sont obligés de soumettre leur déclaration de revenus "chaque année ou après avoir quitté leur poste", celles-ci ne sont plus consultables sur le site du Nazk depuis l'invasion de l'Ukraine : "Le 24 février 2022, l'Ukraine a dû restreindre l'accès au registre en ligne des déclarations de revenus de fonctionnaires à cause de la guerre, car ces informations auraient pu être utilisées par les Russes pour faire pression sur les fonctionnaires, notamment locaux."

Surtout, les informations relatives au patrimoine 2022 de Volodymyr Zelensky ne sont pas connues du public puisque ces déclarations doivent être fournies par les fonctionnaires au début de l'année suivante. "Par conséquent, aucune source officielle n'est en mesure de fournir des données spécifiques" pour l'année 2022, a précisé la porte-parole de l'Anti-corruption Action center.

L'obligation de déclaration sur l'année 2021, qui devait être faite "entre janvier et mars 2022", a quant à elle été suspendue exceptionnellement après l'invasion de l'Ukraine, "nombre de fonctionnaires ayant rejoint l'armée ou se trouvant sur des territoires occupés, dans lesquels l'absence de connexion [à internet] rendait impossible l'envoi de la déclaration".

Les déclarations les plus récentes des revenus de Volodymyr Zelensky ont donc été fournies en 2021 et concernent l'année 2020, avant l'invasion russe en Ukraine et le versement d'aides financières au pays.

Volodymyr Zelensky assiste à une cérémonie avec la Première ministre finlandaise Sanna Marin ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout)

La méthodologie pour calculer le montant présumé de la richesse de Volodymyr Zelensky dans les publications virales n'est pas détaillée et ne repose sur aucune preuve.

Dans leur déclaration financière disponible pour l'année 2020, le président ukrainien et son épouse ont déclaré posséder auprès du Nazk 700.000 dollars sur des comptes bancaires et 650.000 dollars en espèces. Mais le principal actif du président est une participation estimée à 25 % dans Kvartal 95 LLC, une société de production de divertissement télévisés qu'il a fondée en 2003.

Volodymyr Zelensky a déclaré un salaire de 952.900 UAH [hryvnia , monnaie ukrainienne] (35.447 dollars) de la part de la société en 2020.

Au titre de sa fonction de président, il a perçu, toujours selon sa déclaration la plus récente, un salaire de 336.000 UAH équivalant à environ 12.500 dollars par an, sur la base du taux de change moyen en 2020.

Volodymyr Zelensky et son épouse ont également listé deux voitures et six montres de luxe dans leur déclaration pour 2020, selon le document déposé auprès de l'Agence nationale de prévention de la corruption.

Plusieurs médias ukrainiens (1, 2) ont rapporté au printemps 2021 que Volodymyr Zelensky a déclaré 4,6 millions d'UAH (170.000 dollars) de redevances et 13,4 millions d'UAH (500.000 dollars) provenant de la vente d'une maison et d'un terrain. La plupart des redevances provenaient de Kvartal 95, qui enregistre des revenus annuels estimés à 30 millions de dollars.

Le revenu total du couple pour l'année 2020 est, selon leur déclaration, estimé à environ 220.000 dollars, sans compter la vente de la propriété.

L'AFP a contacté à plusieurs reprises le Nazk mais n'avait pas répondu au moment de la publication de cet article.

De son côté, le magazine Forbes a estimé dans un article paru en avril 2022 la fortune totale du président ukrainien entre 20 et 29 millions de dollars. Plusieurs médias, dont certains ukrainiens, sont parvenus à une estimation similaire (1, 2, 3).

Selon le magazine, son patrimoine immobilier vaudrait 4 millions de dollars. Le magazine estime que l'Ukraine compte sept milliardaires et souligne que Volodymyr Zelensky n'en ferait pas partie, contrairement à ce qui est affirmé sur les réseaux sociaux.

Parmi ses biens, toujours selon le magazine: trois appartements, dont des propriétés à Kiev et en Crimée, deux autres dont il est copropriétaire, ainsi qu'un local commercial et cinq places de parking.

"Nous ne voyons pas de changements significatifs depuis la publication de cet article", a déclaré à l'AFP le 7 mars Volodymyr Landa, rédacteur en chef adjoint de Forbes Ukraine. "Cependant, Kvartal 95 a perdu de la valeur en tant qu'entreprise en raison d'une baisse significative de la demande de productions humoristiques l'année dernière", a-t-il ajouté.

Les publications relayées en ligne affirment en outre que l'ancien acteur et comédien, possède une "maison de 35 millions de dollars en Floride". L'AFP a épluché les registres publics des 67 comtés de l'État, mais n'a pas trouvé de propriété au nom du président ukrainien.

Forbes a indiqué dans son article publié en 2022 n'avoir également trouvé "aucune preuve" de l'existence d'une flotte de yachts de luxe ou de jets privés au nom de Volodymyr Zelensky.

L'AFP a également mené des recherches sur les biens et actifs listés dans la publication et qui appartiendraient au président ukrainien sans trouver de sources corroborant ces allégations.

Drew Sullivan, cofondateur et rédacteur en chef de l'Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a déclaré le 3 mars 2023 auprès de l'AFP que si Volodymyr Zelensky est "riche", l'OCCRP "n'a pas trouvé d'autres actifs" lui appartenant.

"Aucune de ces affirmations n'est vraie. Il s'agit d'une tentative ciblée, mais vaine, d'influencer le soutien de la société américaine à la lutte du peuple ukrainien pour la liberté et la justice", a de son côté estimé auprès de l'AFP le porte-parole de Volodymyr Zelensky, Sergey Nikiforov, le 7 mars.

Plusieurs médias de vérification se sont également penchés sur cette allégation en la jugeant infondée (1, 2, 3).

Volodymyr Zelensky mis en cause dans les Pandora Papers

Déjà accusé à l'été 2022 par certains internautes d'être corrompu sur la foi d'une couverture de magazine falsifiée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a fondé son image sur la lutte contre la corruption, a été mis en cause dans les révélations des Pandora Papers, vaste enquête du Consortium international des journalistes d'investigation publiée en 2021, et qui s'appuyait sur quelque 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers.

L'enquête l'accusait alors d'avoir mis en place à partir de 2012 un réseau d'entreprises offshore qui aurait notamment servi à acheter trois propriétés cossues à Londres. Selon la même source, juste avant son élection à la présidence ukrainienne en 2019, Volodymyr Zelensky a cédé ses parts dans l'une de ces sociétés offshore, Maltex Multicapital, à son associé de l'époque Serguï Chefir, devenu ensuite son premier conseiller.

Mais "rien n'indique que le président lui-même ait participé aux transactions immobilières londoniennes", écrivait à l'époque l'Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

L'administration présidentielle ukrainienne avait argué à l'époque que Volodymyr Zelensky et ses associés tentaient de se "protéger" contre les "actions agressives" du régime de l'ex-président pro-russe Viktor Ianoukovitch.

Contacté par l'AFP, l'ICIJ n'a pas souhaité faire de commentaires.

Pas de violations majeures liées à l'aide occidentale

L'Ukraine, dont l'effort de guerre dépend en majeure partie du soutien occidental, a été secouée en janvier 2023 par un important scandale de corruption présumée concernant des approvisionnements de l'armée. Plusieurs responsables politiques ont été limogés.

Selon Oleksandre Novikov, chef de l'Agence nationale de prévention de la corruption (Nazk), les pertes financières de l'Ukraine liées à la corruption étaient estimées à environ 7 milliards d'euros par an en 2020. "La plupart de ces pertes étaient liées au secteurs du fisc et des douanes. Depuis, aucun changement considérable n'a eu lieu", regrette le responsable.

En revanche, il a affirmé que son agence "n'a trouvé aucune violation majeure dans l'utilisation de l'aide occidentale". Si des infractions concernant l'assistance humanitaire ont été découvertes, elles n'ont pas été "importantes ou systémiques", assure Oleksandre Novikov.

Il presse aussi le gouvernement de réinstaurer la publication en ligne des déclarations de revenus des responsables étatiques et l'utilisation du système des enchères électroniques pour les achats non-militaires de l'armée, suspendues pour la durée de la guerre.

"Ces instruments doivent être restaurés, et seulement après nos partenaires seront sûrs que leur aide est utilisée correctement", a estimé Oleksandre Novikov.

Bureau national anti-corruption

Jointe par l'AFP le 10 janvier 2023, Maria Popova, professeure de science politique à l’Université McGill de Montréal et spécialiste des questions de corruption, a indiqué que "beaucoup d'informations sont connues" sur le patrimoine des personnalités politiques ukrainiennes et que "le niveau de transparence à ce sujet est équivalent à celui en vigueur dans les pays occidentaux."

"Depuis 2014, le Bureau national anti-corruption (NABU) d'Ukraine enquête sur la corruption dans le domaine public et peut saisir la justice. Rien que ces derniers jours, un député du parti de Zelensky et un juge ont été épinglés par le NABU pour des irrégularités dans leur déclaration de revenus de 2021, et ils feront l'objet d'une procédure judiciaire", a ajouté l'experte.