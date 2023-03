«C’est du jamais vu»: pour Caremiso, à Verviers, l’inflation rend l’avenir incertain pour le secteur de la construction

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mardi 14 mars, le plus grand salon belge de la construction, de la rénovation et de l’aménagement d’intérieur a ouvert ses portes. Situé à Brussels Expo, Batibouw est accessible jusqu’au dimanche 19 mars. Alors que l’inflation continue à toucher tous les secteurs, le domaine de la construction est loin d’être épargné. Simon Royen, administrateur chez Caremiso, plus grand vendeur de matériaux de construction de la région verviétoise, témoigne.