À Gerpinnes, Émilie, 24 ans, aménage «Equino», un centre de revalidation pour chevaux

À 24 ans, Émilie Gatto est ostéopathe équine et canine depuis juin 2022. Un an plus tôt, la Gerpinnoise a acheté une écurie à Joncret avec un objectif bien précis. En faire un centre de revalidation pour chevaux et une pension. Son projet s’appelle « Equino ».

« J’ai d’abord suivi une formation en Equiphysio », explique la jeune maman. « Puis en ostéopathie équine à Bruxelles. Pendant mes études, je pratiquais déjà la physio. » Depuis, Émilie parcourt la Wallonie pour soigner les équidés.