Sporting de Charleroi - Malines: le match pourrait bien être rejoué!

Vendredi devant le Conseil disciplinaire de la fédération, les Carolos, par la voix de leur conseil Me Louis Derwa, ont notamment soulevé un vice de procédure lors de cette rencontre. En effet, Jasper Vergoote a activé la phase 3, qui signifie l’arrêt définitif, sans avoir communiqué au préalable avec le commissaire de police, en violation de l’article P813.232, ce que l’arbitre semble avoir reconnu.

Or, un tel manquement avait déjà été reproché à l’arbitre de Saint-Trond – Genk, M. Visser, le 28 septembre 2019. Plus tard, la Cour d’appel de la Commission des Litiges avait entendu les arguments du club visité et le score de 3-3 avait finalement été maintenu.