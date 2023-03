La grande bourse de printemps des collectionneurs au Marché couvert de Hannut ce 18 mars

Le Royal Philatelic Club de Hesbaye organise sa 21e grande bourse de Printemps des Collectionneurs ce samedi 18 mars de 8h30 à 16h au Marché Couvert de Hannut. « Au vu du nombre d'exposants (+ de 50) qui ont réservé des tables (+ de 400) et de la diversité des collections présentées à la vente, il semble que cette bourse soit devenue au fil des années « The Place To Be ».

Prix d’entrée démocratique de 2€ donnant droit à une boisson « standard ». Bar et petite restauration sur place », précise le président Lucien Domange. Pour tout renseignement, contactez Mr Jean-Paul Van Eecke au 0486/79.45.22 ou au 019/37.11.73 ou à l’adresse mail suivante vaneeckejp@hotmail.com.