«Un ennemi du peuple»: un drame scandinave toujours d’actualité au théâtre Océan Nord à Schaerbeek

Henri Ibsen s’invite au théâtre Océan Nord à Schaerbeek du 14 au 25 mars à travers l’adaptation signée Thibaut Wenger de « Un ennemi du peuple ». Thomas Stockmann, médecin de la station thermale d’une petite ville dirigée par son frère Peter, découvre que l’eau des bains est polluée par les rejets d’industries locales. Il s’improvise alors lanceur d’alerte et bientôt martyr de la cause climatique : avec la perspective de travaux coûteux, d’une longue période de fermeture, d’une publicité désastreuse pour la ville, la « majorité compacte » fait en effet bloc aux côtés de son frère et Thomas se retrouve seul contre tous. Amoureux de sa vérité jusqu’à l’absurde, sa trajectoire d’une effroyable ambiguïté le mènera, en pantalon troué et bonnet, comme un bouffon de comédie, à une autre grande découverte : l’homme le plus fort au monde est le plus seul.

« Entre vaudeville, tribune d’agit-prop, tragédie antique et polar politique, elle dresse le portrait terrifiant de la société bourgeoise norvégienne de la seconde moitié du 19e sicèle, confrontée aux premières grandes crises du capitalisme, et spectatrice pusillanime d’un monde qui court à sa perte. Ibsen n’épargne personne, ni les intellectuels progressistes et leur bonne conscience, ni les politiques et financiers irresponsables et cyniques auxquels ils sont confrontés », analysent Thibaut Wenger (mise en scène) et Jean-Marie Piemme (adaptation et dramaturgie). « Pour Ibsen, le désir de vérité est toujours un petit peu suspect. La trajectoire de son héros, obsédé par sa liberté mais incapable de voir qu’on le manipule, est court-circuitée, voire sous-tendue par des débordements pulsionnels et narcissiques, un appétit de soi, un inquiétant bonheur d’être un héros de la bonne cause (...). »