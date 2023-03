David Clarinval présente 25 mesures pour favoriser l’entrepreneuriat féminin

« Sans financement, il n’y a pas d’entrepreneuriat. C’est pourquoi il m’a semblé important d’examiner de plus près l’accès au financement des entrepreneuses et d’apporter des pistes pour favoriser son accessibilité », a-t-il expliqué dans un communiqué.

Les mesures proposées sont issues d’une table ronde à laquelle ont pris par des organisations professionnelles (UCM, Unizo, SNI, Febelgin, Jump, etc.), des banques, des experts académiques et des représentants de cabinets ministériels. Elles s’articulent autour de quatre axes : créer un cadre favorable à la collecte de données genrées afin de disposer d’indicateurs chiffrés, mobiliser les acteurs privés, renforcer certaines mesures fédérales et transmettre une série d’informations aux entités fédérées également concernées par ce thème.