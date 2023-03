Bagarres, matelas au sol, punaises...: la situation est catastrophique à la prison de Nivelles, «la tension est à son comble mais tout le monde s’en fout»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Situation catastrophique à la prison de Nivelles qui connaît une surpopulation sans précédent. « Nous sommes en surpopulation plus, plus, plus et la tension est à son comble mais tout le monde s’en fout », nous dit cet agent qui préfère rester anonyme. « Je parle ici au nom du syndicat CSC. Nous avons alerté la Direction générale des établissements pénitentiaires sur la situation à Nivelles, mais rien ne bouge ».