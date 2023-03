Quatre buts en sept minutes dont un triplé d’Orban: l’incroyable exploit des Gantois en Conference League

Ces derniers ont profité de sept minutes de folie pour annihiler tout suspense. En effet, c’était le laps de temps qui a été nécessaire aux Gantois pour planter quatre roses. Le principal acteur de ce festival offensif n’était autre que Gift Orban. Ce dernier a marqué trois goals entre les 31e et 34e minutes de jeu.

La manche aller de ce seizième de finale de la Conference League s’était terminée sur un score de 1-1 sur une pelouse gorgée d’eau et fort boueuse du côté de Gand. Les conditions étaient idéales ce jeudi soir en Turquie lors de la manche retour. Tout profit pour des Buffalos en feu !

Le premier, c’était une réalisation de près du pied gauche. Le second, c’était un tir lointain et puissant du droit qui faisait mouche. Le troisième, c’était à nouveau du gauche qu’il trouvait le chemin des filets. Le point commun dans toutes ces actions ? Des reconversions offensives rapides et efficaces.