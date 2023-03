Surprise à Châtelet: après 18 années de mayorat, Daniel Vanderlick raccrochera les gants aux prochaines élections

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il faudra encore attendre un peu plus d’un an et demi mais les prochaines élections communales se profilent déjà. Certains bourgmestres et majorités en place songent déjà, en coulisses, à la liste qu’ils proposeront fin 2024 pour décrocher un maximum de voix et ainsi poursuivre le travail. Pour le bourgmestre de Châtelet, Daniel Vanderlick, tout est déjà clair : il arrêtera totalement et définitivement la politique aux prochaines élections. « Un choix mûrement réfléchi, j’ai fait mon temps », nous dit-il.