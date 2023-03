Mbaye Leye viré de Zulte Waregem: un mauvais signe pour… le Standard!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À cinq journées de la fin de la phase classique (sans barrages mais avec trois descendants directs), Zulte Waregem n’a plus de temps à perdre. En position relégable depuis la… 5e journée, le club flandrien a décidé de ne plus être « l’exception culturelle » dans le dernier tiers du classement et de participer au carrousel des entraîneurs. Malgré son statut d’icône du « Essevee » et un contrat à durée indéterminée, Mbaye Leye n’a pas résisté à l’enchaînement des résultats négatifs.