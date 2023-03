Manneken Pis déguisé en Seigneur de la Vervi-Riz: Verviers, star du jour à Bruxelles

Une consécration pour Félix Lambrette

Félix Lambrette a vécu de belles émotions. - C.B.

Par C.B.

Après avoir vu Manneken Pis habillé en Seigneur de la Vervi-riz, le grand maître de la confrérie était particulièrement ému. Car c’est vraiment un travail de 33 années qui a été pleinement mis en valeur. « Pour notre confrérie et à titre personnel, c’est une magnifique consécration », souligne Félix Lambrette. « Quand je vois le monde qu’il y a pour voir Manneken Pis déguisé avec nos habits… C’est un moment qui restera incroyable et inoubliable pour nous. Il est un fait que je suis véritablement ému car on défend la tarte au riz depuis 33 ans. Et c’est devenu un produit incontournable de notre pays au niveau gustatif. Et la voir valorisée ainsi au sein de notre capitale, c’est quelque chose qu’on ne peut vraiment expliquer. Cela restera extraordinaire pour nous mais aussi pour notre ville et son folklore. »

Prince Carnaval ravi

Présent avec ses pages et d’autres personnes de son team, le Prince Carnaval de Verviers Logan 1er était également ravi d’être à Bruxelles ce mercredi. « C’est une superbe reconnaissance pour notre folklore et on se devait d’être présents », sourit le Prince Carnaval. « Quand on voit la mise en valeur de notre ville ce mercredi, c’est juste incroyable. Cela prouve que Verviers est une ville de tradition et qui a un folklore important. On a fait revivre le carnaval au sein de notre ville et quand on voit la tradition de la tarte au riz, c’est juste un must de voir Manneken Pis afficher haut les couleurs verviétoises. »