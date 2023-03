LaMeuse Foot: Glons et Soumagne, l’incarnation de la renaissance jaune & noire en P4!

Il serait presque inutile de dire qu’on aurait envie de refaire un focus sur la P4 chaque semaine tant il y a de choses à dire et à aborder sur cette division bien souvent décriée. Pour redonner à cet échelon ses lettres de noblesse, nous avions dans un premier temps Christopher Sortino, président de la R.U.S. Glontoise arrivé il y a 2 ans.

« Je voulais redonner de l’attractivité à un club qui, comme ça l’avait été souligné dans un de vos articles, fut la pire défense de la Province de Liège », dit l’homme de 34 ans qui s’implique déjà beaucoup pour le sport dans sa commune. « En termes de futurs gros projets, c’est d’avoir au moins 4 équipes de jeunes l’an prochain. On va refaire les terrains annexes dans 15 jours et faire en sorte que le terrain A de l’équipe première soit un vrai billard. Ce chantier-là commencera en juin. L’ambition n’est pas nécessairement de rejoindre l’élite provinciale même si ça reste possible de l’atteindre endéans les 10 ans. »