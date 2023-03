Keira Knightley traque le serial killer dans «L’étrangleur de Boston»: «Une déclaration d’admiration au journalisme d’investigation porté par les femmes»

Je pense que le film est une déclaration d’admiration au journalisme d’investigation porté par les femmes. Et qu’il démontre ce qui change quand on demande aux femmes de raconter une histoire, d’être en charge d’un récit. Nos personnages, Loretta et Jean, ont vu entre les lignes ce que leurs collègues masculins ne voyaient pas. Une affaire sordide mais importante, avec des informations devant être partagées et diffusées pour garantir la sécurité des femmes de Boston. Sans elles, les pièces du puzzle n’auraient jamais été rassemblées. Ni par les autorités ni par les hommes dans leur salle de rédaction. Elles ont tristement été invisibilisées avec le temps. On se souvient du tueur mais pas d’elles. J’ai trouvé ça très intrigant.

Le film est-il à charge contre les journalistes appartenant à la gent masculine ?

Pas vraiment mais... un tout petit peu quand même (rires) ! Aucun d’entre eux ne voulait voir l’enquête reculer, ça va de soi. Mais leurs expériences de vie ne les mènent pas à questionner les événements de la même façon, à voir la plus grande histoire cachée derrière ces meurtres en série. Comme le montre le film, le rédacteur de Loretta est agacé quand elle montre son intérêt pour autre chose que le courrier des lectrices ou la section « foyer domestique » du journal.

Qu’est-ce qui vous a marqué dans votre personnage ?

Quand j’ai la chance de parler avec des femmes qui ont vu le film, le mot « détermination » revient toujours. C’est bouleversant de voir Loretta se battre deux fois plus dur que les hommes de sa rédaction parce qu’elle doit composer avec leur manque de confiance, mais aussi leur jugement quant à son rôle de mère de famille. Même son époux, qui est d’abord son plus grand supporter, finit par lui reprocher d’accorder autant d’importance à la justice pour les femmes qu’à sa vie de famille.

Vous enquêtez aux côtés de Carrie Coon (vue dans « Gone Girl », NdlR). Une belle rencontre ?

Sans blague ! Je devrais souligner que l’équipe entière était formée de personnes formidables. Mais la rencontre avec Carrie a été la plus forte. À travers cette histoire importante que nous portions sur nos épaules, et par la force des choses aussi puisqu’on avait de nombreuses scènes en duo. Le truc en plus, c’est que Carrie a comme moi deux jeunes enfants. Ça peut sembler anodin mais quand on arrive sur un plateau de tournage avec des cernes sous les yeux, c’est extrêmement confortable et libérateur de se trouver face à une femme dont le regard exprime de la compréhension avant tout. Quand j’avais envie de bailler, je la regardais et je sentais qu’elle me disait : « Tiens bon, on va y arriver, je suis là aussi » ! Ce n’était pas qu’un soutien moral. Un jour, par exemple, je devais tourner une scène où je tape à la machine à écrire. J’arrive sur le plateau et réalise que je n’ai pas pensé à apprendre comment faire. J’ai regardé Carrie avec panique et elle m’a simplement répondu : « T’inquiète, tu as deux enfants, c’est normal » ! Il y a quelques années, avant d’avoir mes filles, j’aurais eu tout le loisir de me former aux gestes. Aujourd’hui, je me prépare moins pour un rôle, c’est comme ça. Je choisis un scénario sur base de sa qualité et je croise les doigts pour que mon instinct soit le bon.

Vous n’avez pas l’accent de Boston dans le film. Pourquoi ?