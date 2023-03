Les plus fidèles artistes de la galerie Art’n Pepper, à Sart, réunis pour une expo anniversaire

À partir du 1er avril et jusqu’au 30 avril, tous les samedis et dimanches, entre 14h et 18h, se tiendra l’exposition : Sky is the limit. Il s’agit d’une expo collective, organisée pour fêter les 20 ans de la galerie Art ‘n Pepper, rassemblant plein de nouveautés de leurs artistes fidèles.

20 ans d’existence pour la galerie, cela représente un peu plus de 120 expositions organisées ainsi que la participation à une bonne cinquantaine de salons d’art contemporain en Belgique, France, Luxembourg, Allemagne et Pays-Bas. « Ce qui est certain c’est qu’aujourd’hui, plus que jamais, notre passion pour l’Art Contemporain est toujours au beau fixe et sommes ravis de défendre nos artistes peintres, sculpteurs, designers et photographes », expliquent les responsables de la Maison Galerie dans un communiqué.