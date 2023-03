SC Charleroi: une nouvelle chance à saisir pour Andreou

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Stelios Andreou vit une saison décidément tout en contrastes. Titulaire incontournable sous Edward Still et sous Frank Defays, comme il l’avait été l’exercice précédent lors de son arrivée chez nous, il n’a plus guère eu droit de cité sous Felice Mazzù, avant le week-end dernier. C’est du banc, quand ce n’était pas depuis la tribune, que le Chypriote a assisté à la reconversion de Damien Marcq et à l’éclosion de Mehdi Boukamir, qui avaient tous deux marqué des points lors du stage hivernal en Turquie.