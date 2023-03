Les infrastructures de la Sapinette à Mons sont vétustes, mais il n’y a toujours pas de solution, même pour les travaux urgents

Le centre regroupe pourtant les structures de formations de haut niveau (tennis, gymnastique…). Il héberge également les services de l’ADEPS. « Précédemment, la ministre Glatigny annonçait que le prix des travaux avait explosé et qu’un appel avait été fait à l’Administration générale du Sport (AGS) et à la Direction générale des infrastructures (DGI) pour investiguer sur les différentes pistes de solution afin de réaliser les investissements nécessaires. Un masterplan relatif aux infrastructures devait par ailleurs être présenté au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles », précise encore Joëlle Kapompole. « Je ne lâcherai pas l’affaire jusqu’à l’obtention de réponses favorables. »

C’est ce mardi que la députée socialiste Joëlle Kapompole a interpellé Valérie Glatigny, la ministre francophone en charge des sports. L’élue montoise craint pour l’avenir du centre sportif. « L’avenir de la Sapinette me tient particulièrement à cœur. Jugées vétustes, ses infrastructures ne sont plus aux normes et doivent être rénovées ».

Depuis plus de 30 ans !

Dans sa réponse, la ministre a confirmé que les lieux étaient bel et bien vétustes et qu’ils devaient absolument être rénovés de manière urgente, un centre « qui n’a pas connu de rénovation approfondie depuis plus de 30 ans ! ». Mais elle ajoute : « Le coût du projet tel qu’il est conçu actuellement n’est pas soutenable pour la direction générale des infrastructures (Ndlr : Joëlle Kapompole parle d’un montant de 30 millions d’euros). Dès lors, mon cabinet a rencontré l’administration générale du sport ainsi que l’administration générale des infrastructures pour investiguer les pistes permettant de rénover ce centre sportif. Une proposition juridique sportive et financière sera formulée prochainement au gouvernement. » Il va donc falloir encore patienter pour obtenir des réponses favorables…