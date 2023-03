Affaire Sanda Dia: le prévenu qui risque le plus gros plaide une peine de travaux d’intérêt général

Me Eric Boon a fait valoir que son client avait été qualifié à tort de « brute » alors qu’il n’est pas du tout comme cela. Le ministère public a requis à son encontre 50 mois de prison, soit la peine la plus lourde réclamée parmi les 18 prévenus. Le 5 décembre 2018, le cercle étudiant Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, un étudiant âgé de 20 ans, et deux autres bleus. L’activité avait débuté à Louvain et s’était poursuivie dans un chalet à Vorselaar, où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L’état de santé du jeune homme s’était nettement dégradé après avoir ingurgité de l’alcool et de l’huile de poisson. La victime était décédée deux jours plus tard à l’hôpital.

Dix-huit membres du cercle Reuzegom ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour les préventions d’administration de substances nocives, traitement dégradant, homicide involontaire et négligence coupable. Des peines de prison allant de 18 à 50 mois ont été requises.

« Tout a commencé par deux discours trouvés sur son ordinateur. À l’époque, il était novice », a fait valoir l’avocat de « Janker ». « Il n’a jamais prononcé ces mots car, après les avoir fait lire par des membres plus expérimentés, ces derniers l’ont en dissuadé. Quelle est d’ailleurs la pertinence d’une phrase telle que ’On va faire de cette année une année dingue et brutale’ quand tous les baptêmes s’organisent sur ce canevas » ?

Selon Me Boon, son client n’a jamais été brutal, n’a jamais frappé personne, mais cette étiquette lui colle toujours à la peau. L’avocat a également fait valoir qu’A.G. est également considéré à tort comme un (co-)organisateur. « Il n’a pourtant donné aucun ordre ou instruction, n’organisait pas d’activité et ne faisait aucun achat ». L’avocat a demandé l’acquittement pour les préventions d’administration de substances nocives et pour négligence coupable. « Il ne lui a pas donné d’huile de poisson et ne savait pas non plus que ce produit pouvait être dangereux. Mon client ne s’est pas non plus rendu compte de la gravité de l’état de Sanda, sinon il aurait réagi plus tôt ».