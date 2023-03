Au moins 10.000 personnes attendues au Laetare de Stavelot: «On attendait ça avec impatience»

Le Laetare de Stavelot avait été suspendu, dans sa configuration originale, depuis le mois de mars 2020 en raison des normes sanitaires en vigueur. « Nous sommes contents de reprendre cette année, on remet le pied à l’étrier et on repart », se réjouit Jean-Marie Marquet, président du comité des fêtes, en charge de l’organisation, auprès de l’agence Belga. « On attendait ça avec impatience! »

Malgré le contexte, le comité des fêtes n’a pas souhaité bouleverser les habitudes. L’édition de cette année sera traditionnelle, « avec une organisation standard, avec le cortège lumineux ’Stallumez-vous’ le samedi soir, qui reprend 24 groupes, la soirée sous chapiteau, la partie académique dimanche matin, le grand cortège avec l’ensemble des groupes stavelotains et les harmonies dimanche à partir de 13h30, le rondeau des Blancs-Moussis aux alentours de 17h30 et à 21h le grand feu d’artifice, suivi de la soirée sous le chapiteau et de la nuit blanche des Blancs-Moussis. Le lundi 20 mars, les sociétés folkloriques sortent pour faire le tour des estaminets et des cafés et les résultats du grand concours du dimanche sont annoncés à partir de minuit et demi », détaille Jean-Marie Marquet.