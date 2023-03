Verschaeren avant la Conference League: «Modric? Je suis encore loin de son niveau»

Brian Riemer n’a pas caché sentiments lors de la traditionnelle conférence de presse, animée aux côtés de Yari Verschaeren : « Mon feeling est bon et j’y crois. Villarreal est favori, a fortiori à domicile, mais nous connaissons aussi nos qualités. Il s’agit d’une grande expérience pour notre jeune équipe et d’une opportunité incroyable. C’est un privilège d’être là et de pouvoir tout donner pour passer en quart de finale. Le Top 8 et la Pro League sont-ils plus importants ? Ce sont deux compétitions totalement différentes et nous n’y penserons pas ce jeudi. Nous voulons profiter du moment. Je n’ai pas peur de l’ambiance un peu spéciale régnant dans le stade, avec le public très proche de la pelouse. Il y aura dans mon groupe davantage d’excitation que de stress et de pression. »

De son côté, Yari Verschaeren attend le rendez-vous avec impatience. Cela tombe bien, le nº10 anderlechtois a retrouvé la forme. Pour rappel, au tour précédent, il avait inscrit le deuxième goal, ainsi que le tir au but décisif contre Ludogorets. Un envoi qu’il avait célébré à la façon de Haaland… « On a montré au match aller que nous avons une équipe très solide », a-t-il souligné. « Villarreal c’est très fort mais nous avons confiance. Je me sens très bien actuellement à la position centrale que j’occupe et j’espère encore le montrer ce jeudi. Et, si pour décrocher la qualification, il faut courir 14 ou même 15 kilomètres (NDLR : il tourne souvent autour de 13) comme le coach aime qu’on le fasse, je le ferai sans problème. Le coach m’a comparé à Modric ? C’est très agréable à entendre, mais je suis encore loin ce son niveau. Je ne me compare pas aux meilleurs joueurs du monde. Je garde les pieds sur terre. » Ce qui ne l’empêche pas de rêver de revenir dans la sélection des Diables rouges que communiquera Domenico Tedesco vendredi.