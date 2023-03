Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Première question pour Monsieur Henry. Quel est le budget global consacré à ces primes en Wallonie ?

Philippe Henry : Nous avons vraiment mis des moyens considérables sur la rénovation, notamment via le plan de relance. Il y a différents budgets, mais notamment au niveau des primes, on a augmenté très fortement le budget disponible. On sera en 2023 à environ 90 millions d’euros parce qu’on est dans une montée en puissance à la fois du nombre de demandeurs, mais aussi on est en train de finaliser au niveau du gouvernement une augmentation des montants nominaux de l’ordre de 40 %. C’est vraiment un encouragement général vers les ménages à entamer des travaux qui doivent être soutenus, d’autant plus que le ménage a peu de moyens financiers.