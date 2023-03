Une vingtaine d’exposants du secteur de l’habitat lors de la 8e édition de Bati-Energie à Verviers

Ce samedi 18 et dimanche 19 mars, le VLAN organise sa 8e édition de Bati-Energie, à Verviers. Pendant deux jours, des commerces se réuniront autour du secteur de l’habitat, tel un petit Batibouw en version régionale et locale. Bati-Energie ne rassemble donc que des commerces et personnes provenant de Verviers et ses alentours.

De nombreux secteurs y seront représentés. « On a quelqu’un qui vient pour les saunas et bains à bulles » explique Jean-Michel Bodeux du VLAN, « mais l’isolation sera aussi représentée, la menuiserie, la toiture, le photovoltaïque, le chauffage, l’aménagement extérieur, le matériel de jardin, le négoce, l’énergie renouvelable, châssis, la literie et les poêles. Une agence immobilière ainsi qu’un guichet de l’énergie seront sur place pour donner quelques conseils. » L’occasion donc de concrétiser certains projets pour toute personne désireuse de construire, d’aménager ou de rénover son habitation.