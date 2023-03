Incident avec un drone en mer Noire: Washington continuera à voler «là où le permet le droit international», affirme le ministre Lloyd Austin

« Je viens de parler au téléphone avec mon homologue russe, le ministre (Sergueï) Choïgou. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, il est important que les grandes puissances soient des modèles de transparence et de communication », a dit lors d’une conférence de presse M. Austin.

« Et les États-Unis vont continuer à voler (…) là où le permet le droit international. Et il incombe à la Russie de faire voler ses avions militaires de manière professionnelle et sûre », a-t-il averti.